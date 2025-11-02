نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضرب إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

تمكن لامين يامال من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي إلى يامال الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 12، بعد عرضية أرضية من فيرمين لوبيز من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع رافا مير أن يسجل الهدف الأول لصالح إلتشي في الدقيقة 42، بعد تمريرة من نونيز إلى رافا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تشيزني.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 52 بداع التسلل على فيرمين لوبيز قبل تمرير الكرة إلى ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 61، بعد عرضية من فيرمين لوبيز من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها راشفورد بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ترتيب فريقي برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق إلتشي المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة ثلاث مواجهات.

