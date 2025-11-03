نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يُرافق بعثة الأهلي في السوبر المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، يرافق بعثة الفريق المسافرة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، رغم إعلان النادي رسميًا أن خالد مرتجي سيكون رئيسًا للبعثة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مصادر داخل النادي أكدت أن قرار رئاسة خالد مرتجي للبعثة تم اتخاذه منذ فترة طويلة وقبل انتخابات الأهلي الأخيرة، مشددة على أنه لا صحة تمامًا لما يتردد حول إبعاد الكابتن محمود الخطيب لسيد عبدالحفيظ عن رئاسة البعثة.

واختتم، يأتي قرار عبدالحفيظ بمرافقة الفريق لدعم اللاعبين والجهاز الفني خلال البطولة، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية وسعي الفريق لتحقيق لقب جديد يُعيد الأهلي للطريق الصحيح.

