نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: زيزو وتريزيجيه وبنشرقي لا يصلحون للعب في الأهلي وطاهر الأسوء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يمر بحالة تراجع فني واضحة، وأن أغلب لاعبيه الحاليين لا يقدمون المستوى الذي يليق باسم المارد الأحمر.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" إن الأهلي فقد شخصيته الفنية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق لا يضم حاليًا أي لاعب يمكن اعتباره "نجمًا حقيقيًا"، وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة في تاريخ النادي.

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الفريق يفتقد للهوية، واللاعبون الحاليون لا يمتلكون الروح أو المستوى الفني الذي يجعلهم يستحقون اللعب في الأهلي، بعضهم لا يليق حتى بالمشاركة في الدوري الممتاز بهذا الشكل".

وانتقد رمضان السيد بعض الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أن أداء الفريق الحالي لا يعكس حجم الإنفاق أو التعاقدات التي تمت،

وقال: "طاهر محمد طاهر أسوأ لاعب في الدوري هذا الموسم، رغم أنه كان من أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي، أما الآن فهو بعيد تمامًا عن مستواه".

كما وجه رمضان السيد انتقادات حادة للثلاثي محمود حسن تريزيجيه، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنهم لا صلحون للأهلي في الأهلي

وأوضح:" تريزيجيه كان نجم المنتخب الأول في الموسم الماضي، لكنه هذا الموسم لا أعرف ماذا أصابه، قراراته بطيئة ويعطل اللعب. أما زيزو فكان لاعبًا رائعًا في الزمالك، لكنه لم يظهر بنفس التأثير في الأهلي".

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه سريعًا، وتقييم شامل لكل عناصر الفريق، مشيرًا إلى أن استمرار الأداء الحالي يمثل جرس إنذار قبل البطولات الكبرى التي تنتظر الفريق خلال الموسم الجاري.