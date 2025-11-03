نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناسيو: الأهلي سيعاني ضد سيراميكا في السوبر لكنه المرشح الأقوى لحصد البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أوجوستو إيناسيو مدرب نادي الزمالك السابق، عن توقعاته لبطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

وقال إيناسيو في حواره مع ستاد المحور: "أود أن أبدأ بتهنئة الاتحاد المصري لكرة القدم على هذا النظام الجديد الذي ستقام به مباراة كأس السوبر في مصر، لأننا عادةً في الدول الأخرى، مثل بلدي البرتغال، تُقام مباراة السوبر على شكل نهائي واحد فقط بين فريقين، أما هنا في هذه النسخة فستُقام مباراتا نصف النهائي ثم المباراة النهائية".

وأضاف: "أود أن أقول إن لدينا أربع فرق ممتازة، ومباراتين قويتين جدًا في نصف النهائي، الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا، وهو فريق رائع ويقدّم أداءً جيدًا في الدوري".

واختتم حديثه قائلًا: "أرى أن الأهلي، رغم كونه المرشح الأقوى، عليه أن يثبت ذلك داخل الملعب، لأن سيراميكا أيضًا يشارك في هذه البطولة من أجل الفوز وسوف يزعج الأهلي، أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة جدًا".