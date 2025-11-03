نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستفسر عن موقف حامد حمدان وينتظر رد توروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مسؤولي النادي الأهلي، تواصلوا خلال الساعات الماضية مع مسؤولي نادي بتروجت للاستفسار عن موقف اللاعب الفلسطيني حامد حمدان وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية حتى الآن، واكتفى فقط بالاستفسار المبدئي حول موقف النادي من بيع اللاعب، تمهيدًا لعرض الأمر على المدير الفني ياس توروب، الذي سيحسم موقفه النهائي خلال الأيام المقبلة.

وواصل، أكد مسؤولو بتروجت أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع نادي الزمالك لضم اللاعب في يناير المقبل، لكن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك، فإن النادي سيبقي الباب مفتوحًا أمام أي نادٍ آخر يقدم العرض المالي الذي يرضي بتروجت.

واختتم، في حال موافقة ياس توروب على ضم اللاعب، سيبدأ الأهلي فورًا في إجراءات التفاوض الرسمية مع بتروجت لحسم الصفقة.