نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2025 في الإمارات بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025 بمشاركة أربعة أندية هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي، حيث يلتقي في الدور نصف النهائي:

الأهلي × سيراميكا يوم الخميس 6 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً.

الزمالك × بيراميدز في اليوم ذاته عند الساعة 7:30 مساءً.



وتُختتم البطولة يوم الأحد 9 نوفمبر بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث في الثانية و45 دقيقة عصرًا، تليها المباراة النهائية في الخامسة والنصف مساءً.

وتُعد هذه النسخة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات بطولة السوبر المصري، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الأندية الأربعة لحصد اللقب قبل استئناف مشوار الدوري الممتاز.