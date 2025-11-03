الرياضة

علاء إبراهيم: بن شرقي لا بد أن يرحل عن الاهلي.. هو جاي يعتزل في الفريق

0 نشر
0 تبليغ

علاء إبراهيم: بن شرقي لا بد أن يرحل عن الاهلي.. هو جاي يعتزل في الفريق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: بن شرقي لا بد أن يرحل عن الاهلي.. هو جاي يعتزل في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم نجم النادي السابق، أداء المغربي اشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي. 


وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:  هناك مشكله في الأهلي في الهجوم وجراديشار اقل من إنه يكون مهاجم الاهلي الأساسي. 

واضاف: اشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، بن شرقي لن يقدم جديد للأهلي واللاعب أتى ليعتزل في الأهلي. 

وتابع: ومن المستحيل ان ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك. 
وواصل: الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي وسيراميكا لن يفوز على الاهلي. 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا