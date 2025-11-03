نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: بن شرقي لا بد أن يرحل عن الاهلي.. هو جاي يعتزل في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أداء المغربي اشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي.



وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: هناك مشكله في الأهلي في الهجوم وجراديشار اقل من إنه يكون مهاجم الاهلي الأساسي.

واضاف: اشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، بن شرقي لن يقدم جديد للأهلي واللاعب أتى ليعتزل في الأهلي.

وتابع: ومن المستحيل ان ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك.

وواصل: الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي وسيراميكا لن يفوز على الاهلي.