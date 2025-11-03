نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: كل لاعب عايز ياخد اللقطة في الأهلي وخايف توروب يكون نسخة من ريبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ياسر ريان نجم الأهلي السابق، قلقه من هدوء الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يخشى أن تكون شخصية المدرب شبيهة بريبيرو الذي سبق وأن تولى تدريب القلعة الحمراء دون بصمة واضحة.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن كثرة النجوم داخل صفوف الأهلي قد تتحول إلى «سلاح ذو حدين»موضحًا: "لكن السؤال.. هل لاعبو الأهلي عندهم حالة تشبّع من اللعب والبطولات؟ لو ده صحيح فهي كارثة.”

وأضاف نجم الأهلي السابق أن لقطة ركلة الجزاء أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، كشفت حالة من الرغبة في الظهور الفردي داخل الفريق، متابعًا: “حسّيت إن كل لاعب عايز ياخد اللقطة.. ولو أنا مكان أحمد مصطفى زيزو مكنتش هشوطها، خصوصًا مع ضغط المباراة.. وفي النهاية ضاعت.”

وختم تصريحاته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج هدوء وحسم من الجهاز الفني لتحديد الأدوار بوضوح، والحفاظ على شخصية الأهلي داخل الملعب.