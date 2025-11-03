نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: الزملكاوية في فرحة كبيرة بسبب ضياع زيزو لركلة الجزاء أكثر من تعادل الأحمر مع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد دونجا نجم نادي الزمالك على سعادة الجماهير البيضاء بضياع ركلة جزاء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: الزملكاوية في فرحة كبيرة بسبب ضياع زيزو لركلة جزاء المصري وانتهاء اللقاء بالتعادل.

وتابع: أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد ويعمل بجهازه الحالي منذ ٤ سنوات، وهو مثقف ومتطور وينتظره مستقبل كبير في التدريب.

وأكمل: ناصر ماهر يجيد في مركز صناعة اللعب من وسط الملعب ويجب عدم مشاركته في مركز الجناح، ومحمد شحاتة بعيد عن مستواه البدني.

وأتم: قوة الأهلي الحقيقية في إمام عاشور، والفريق الأحمر سيحقق بطولة الدوري في حال عودته خلال الفترة المقبلة.