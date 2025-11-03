نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: خسارة السوبر قد تُطيح بتوروب من الأهلي.. وتعجبت من رحيل الرمادي عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أنه تعجب من رحيل أيمن الرمادي عن تدريب الزمالك رغم نجاحه في التتويج بكأس مصر، موضحًا أن الرمادي قدم كرة قدم حقيقية مع الفريق الأبيض وترك بصمة واضحة.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك لديه شخصية خاصة في المباريات النهائية، لافتًا إلى أن مستوى الزمالك والأهلي يتحول تمامًا في البطولات الكبرى.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن المدرب الدنماركي ييس توروب سيكون مطالبًا بحصد لقب السوبر، مشيرًا إلى أن خسارة البطولة قد تعجِّل برحيله عن القلعة الحمراء، وأن جماهير الأهلي لن تصبر عليه طويلًا في حال عدم التتويج.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أمنيته بوصول الزمالك والمصري لنهائي الكونفيدرالية هذا الموسم، معتبرًا أن تتويج أي منهما سيحسب في النهاية للكرة المصرية.