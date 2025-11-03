نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان السيد: توروب من أسوأ المدبين الذين تولوا الأهلي.. والزمالك أفضل فنيًا من الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّه رمضان السيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، معتبرًا أنه لم يقدّم أي بصمة فنية منذ توليه المسؤولية، وأن أداء الفريق في تراجع واضح رغم الصفقات الجديدة.

رمضان السيد: توروب من أسوأ المدبين الذين تولوا الأهلي.. والزمالك أفضل فنيًا من الأحمر

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" إن توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو

وأوضح "المدرب لم يضف أي جديد للأهلي، وإذا استمر حتى نهاية الموسم فالفريق لن يحتل مركزًا أفضل من الثامن في جدول الدوري، لأنه واحد من أسوأ المدربين الذين تولوا تدريب الفريق في السنوات الأخيرة".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "منذ قدوم توروب، لم نشاهد جملة تكتيكية واحدة أو خطة واضحة داخل الملعب، ولا حتى تنفيذ صحيح للكرات الثابتة، سواء من حيث الفكرة أو التوقيت".

وتابع قائلًا: "أجنحة الأهلي غائبة تمامًا، لا توجد محاولات للاختراق لا بشكل فردي ولا جماعي، والفريق يلعب دون روح أو تنظيم. لست متفائلًا على الإطلاق بالأداء الحالي".

وأوضح رمضان السيد أن الأهلي بهذا المستوى لن يتمكن من الفوز ببطولة السوبر المصري المقبلة في الإمارات، مشيرًا إلى أن الزمالك يتفوق فنيًا في الوقت الحالي عن الأهلي، بل حتى فرق مثل سيراميكا كليوباترا وبيراميدز تقدم أداءً أفضل من الأهلي.

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي منذ بداية الموسم لم يظهر بالمستوى الذي يليق بتاريخه أو جماهيريته. الفريق يضم أنصاف نجوم، ولا توجد شخصية البطل داخل الملعب، وإذا لم يحدث تغيير جذري في الأداء والفكر الفني، فسيواجه الفريق موسمًا صعبًا للغاية".

