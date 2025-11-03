نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل الإثارة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مع اقتراب ختام منافسات الجولة الحادية عشرة، والتي تشهد منافسة قوية بين كبار أندية الليجا على صدارة جدول الترتيب العام، إلى جانب صراع مشتعل بين أبرز نجوم البطولة على لقب الهداف.

وتُختتم مواجهات هذه الجولة اليوم الإثنين بمباراة تجمع بين ريال أوفيدو وأوساسونا، في لقاء يسعى خلاله كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسن من موقفهما في جدول الترتيب.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة دوت الخليج الرياضي لمتابعيها ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق مواجهة اليوم في ختام الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 13 هدفًا.

2- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) – 7 أهداف.

3- كارل إيتا إييونج (ليفانتي) – 6 أهداف.

4- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 5 أهداف.

5- فيران توريس (برشلونة) – 5 أهداف.

6- فيدات موريكي (ريال مايوركا) – 5 أهداف.

7- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 4 أهداف.

8- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) – 4 أهداف.

9- أنتوني (ريال بيتيس) – 4 أهداف.

10- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 4 أهداف.