نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة أفريقية في الحسبان.. موعد مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال وتصنيف الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحتضن مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا عصر اليوم الإثنين، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

تنطلق مراسم سحب القرعة عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة حيث سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، ويتم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة الثانية عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

تصنيف الأندية بدوري الأبطال

يتسابق 16 فريقا من مختلف أنحاء القارة السمراء فى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي جاء تصنيفها لهذا العام على النحو التالي:

التصنيف الأول:

الأهلي المصري، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني:

بيراميدز المصري، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث:

الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو الانجولي، ريفرز يونايتد النيجيري.



التصنيف الرابع:

شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، باور ديناموز الزامبي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.



مواجهة أفريقية في الحسبان

يتم تنظيم سحب قرعة دور المجموعات بنظام كل فريق من التصنيفات الأربعة يقع في مجموعة، فمن الممكن أن يتقابل الأهلي أمام نظيره بيراميدز في دور المجموعات، وذلك في حالة الوقوع بمجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تذاع مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي وبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

