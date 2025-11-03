نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي نتائج قرعة دور المجوعات بالكونفدرالية موسم 2025-2026 ودربي مصري منتظر في المقال التالي

الكونفدرالية، انتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، بمشاركة 16 فريق، وأقميت فعاليات القرعة اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025.

وانطلقت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في مدينة "جوهانسبرج" في جنوب إفريقيا.

وحضر مراسم القرعة ممثلو الأندية المشاركة في البطولة إلى جانب عدد من أبرز نجوم القارة السمراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

وكان يترقب عدد كبير من جماهير كرة القدم في القارة السمراء، مراسم إجراء قرعة الكونفدرالية 2025-2026، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين كبار الأندية المشاركة في البطولة، وعلى رأسهم الزمالك والمصري ممثلا الكرة المصرية.

حضور مصري

وشهدت القرعة حضور مصري مميز حيث يمثل مصر في البطولة نادي الزمالك والمصري،ويأمل الفريقان في تحقيق مشوار مميز والوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة.

وتعد هذه النسخة من البطولة من أكثر النسخ المنتظرة، والتي تضم عدد كبير من الأندية القوية التي تتواجد داخل القارة الإفريقية، والتي كانت تشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مستمر، والتي تسعى لحصد اللقب خلال الموسم الحالي.

تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في شهر أغسطس الماضي، عن تصنيف الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2025-26، وفقًا لنتائج وإنجازات الفرق في آخر 5 نسخ.

وتواجد نادي الزمالك على رأس التصنيف الأول بفضل أفضليته في حصد النقاط، بينما تواجد نادي المصري البورسعيدي في التصنيف الثاني.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية قبل انطلاق القرعة كالآتي:

1- التصنيف الأول :- الزمالك المصري - الوداد البيضاوي المغربي - اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد الجزائري.

2- التصينف الثاني:- ستيلينبوش الجنوب إفريقي - المصري البورسعيدي - مانيما يونيون- ديجوليبا المالي.

3- التصنيف الثالث :- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - أوتوهو- سان بيدرو الايفواري- نيروبي يونايتد الكيني.

4- التصنيف الرابع :- أولمبيك آسفي المغربي - عزام يونايتد الزامبي - سينجيدا بلاك ستارز الزامبي - زيسكو يونايتد الزامبي.

نتائج قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية 2025-2026

وجاءت نتائج قرعة المجموعات الأربعة بالكونفدرالية لموسم 2025-2026، بعد إجراء مراسم القرعة كالآتي:

رقم المجموعة الأندية المجموعة الأولى اتحاد العاصمة الجزائري. ديجوليبا المالي. أولمبيك آسفي المغربي. سان بيدرو الايفواري. المجموعة الثانية الوداد البيضاوي المغربي. مانيما يونيون الكونغولي. عزام يونايتد الزامبي. نيروبي يونايتد الكيني. المجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري. ستيلينبوش الجنوب إفريقي. أوتوهو الكونغولي. سينجيدا بلاك ستارز الزامبي. المجموعة الرابعة الزمالك. المصري البورسعيدي. كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. زيسكو يونايتد الزامبي.

التأهل لدور المجموعات

ونجح نادي الزمالك في العبور إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-26، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 على نادي ديكيداها الصومالي، بنتيجة 7-0 في مجموع المباراتين.

فيما تخطي نادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي نظيره فريق الاتحاد الليبي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1.

مواجهات محتملة

ووفقا للوائح البطولة فكان من الممكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معًا في دور المجموعات، وهو ما أسفر عن تتجدد المواجهة بين الزمالك والمصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية كما حدث في الموسم الماضي، بعد أن تواجد معاً في المجموعة الرابعة.

وكان من المحتمل أيضًا وجود مواجهات محلية تجمع بين نادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ومواجهة الوداد المغربي ضد الجيش الملكي المغربي، ولكن لم تسفر القرعة عن هذه المواجهات.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

وبثت الفعاليات مباشرة من مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا عبر العديد من القنوات.

وأذيعت قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

وتم نقل مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025-2026.

وتم بثها أيضًا عن طريق قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر يوتيوب.

وحظا البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2026 على اهتمامًا جماهيريًا واسعًا من مشجعي الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في مصر، والذين تابعوا بشغف تفاصيل الحدث لحظة بلحظة لمعرفة مجموعات البطولة ومواعيد المباريات المنتظرة.

وتشارك 4 أندية مصرية فى دور المجموعات

من البطولات الأفريقية، وتشهد منافسات دور المجموعات فى البطولتين مشاركة 4 أندية مصرية هي الأهلي وبيراميدز فى دوري الأبطال، والزمالك والمصري البورسعيدي فى الكونفدرالية.