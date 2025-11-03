نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بمشاركة الأهلي وبيراميدز نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2025-2026 ومواجهات قوية في الانتظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوري أبطال إفريقيا، انتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، بمشاركة 16 فريق، وأقميت فعاليات القرعة اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، وانطلقت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، في مدينة "جوهانسبرج" في جنوب إفريقيا.

وانطلقت مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أولًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتبعها بعد ذلك قرعة دوري الأبطال.

وحضر مراسم القرعة ممثلو الأندية المشاركة إلى جانب عدد من أبرز نجوم القارة السمراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

وكان يترقب عدد كبير من جماهير كرة القدم في القارة السمراء، مراسم إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، أسفرت عن مواجهات قوية بين كبار الأندية المشاركة في البطولة، وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية.

حضور مصري

وشهدت القرعة وجود حضور مصري مميز حيث يمثل مصر في البطولة النادي الأهلي وبيراميدز،ويأمل الفريقان في تحقيق مشوار مميز والوصول إلى الأدوار النهائية.

وتعد هذه النسخة من البطولة من أكثر النسخ المنتظرة، حيث تضم عدد من الأندية القوية، والتي تسعى لحصد اللقب القاري الأبرز والأغلي في إفريقيا.

تصنيف الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في شهر أغسطس الماضي، عن تصنيف الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2025-26، وفقًا لنتائج وإنجازات الفرق في آخر 5 نسخ.

وتواجد النادي الأهلي على رأس التصنيف الأول بفضل أفضليته في حصد النقاط، بينما تواجد نادي بيراميدز في المركز السادس، أي في التصنيف الثاني.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاق القرعة كالآتي:

1- التصنيف الأول :- الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي - الترجي التونسي- نهضة بركان المغربي.

2- التصينف الثاني:- سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

3- التصنيف الثالث :- بترو أتلتيكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر الجزائري - ريفرز يونايتد الزامبي.

4- التصنيف الرابع :- شبيبة القبائل الجزائري - ستاد مالي المالي - سانت إيلوا لوبومبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.

نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2025-2026

وجاءت نتائج قرعة المجموعات الأربعة بدوري أبطال إفريقيا 2025-2026، بعد إجراء مراسم القرعة كالآتي:

رقم المجموعة الأندية المجموعة الأولى نهضة بركان المغربي. بيراميدز المصري. ريفرز يونايتد الزامبي. باور ديناموز الزامبي. المجموعة الثانية الأهلي المصري. يانج أفريكانز التنزاني. الجيش الملكي المغربي. شبيبة القبائل الجزائري. المجموعة الثالثة صن داونز الجنوب إفريقي. الهلال السوداني. مولودية الجزائر الجزائري. سانت إيلوا لوبومبو الكونغولي. المجموعة الرابعة الترجي التونسي سيمبا التنزاني. بترو أتلتيكو الأنجولي. ستاد مالي المالي.

التأهل لدور المجموعات

ونجح النادي الأهلي في خطف بطاقة تأهله والصعود إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا موسم 2025-26، بعدما تفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ32 على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي بهدفين دون رد في مجموع المواجهتين.

فيما تمكن نادي بيراميدز من حجز بطاقة والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أيضًا على حساب التأمين الإثيوبي بعدما تفوق بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن تخطي نادي الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول ال 64.

مواجهات محتملة

ووفقا للوائح البطولة فكان من الممكن لأي فريقين من نفس البلد أن يلتقيا معًا في دور المجموعات، وهو ما كان يعني إمكانية تواجد الأهلي وبيراميدز في نفس المجموعة لأن كلاهما في تصنيفين مختلفين ببطولة دوري أبطال إفريقيا ولكن لم تسفر القرعة عن ذلك.

كما كان من الممكن أن تتواجد قمة مغربية وجزائرية تجمع بين الجيش الملكي ونهضة بركان، بالإضافة إلى مولودية الجزائر ضد شبيبة القبائل الجزائري، ولكن لم تسفر القرعة عن وجود تلك المواجهات أيضًا.

فيما أسفرت القرعة عن وجود مواجهة تجمع بين الأندية الزامبية حيث سيواجه نادي ريفرز يونايتد الزامبي مواطنه باور ديناموز الزامبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وتم نقل مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي نايل سات.

كما أذيعت قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

وتم بثها أيضًا عن طريق قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر يوتيوب.

وحظا البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2026 على اهتمامًا جماهيريًا واسعًا من مشجعي الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في مصر، والذين تابعوا بشغف تفاصيل الحدث لحظة بلحظة لمعرفة مجموعات البطولة ومواعيد المباريات المنتظرة.

وكان قد توج بيراميدز بطلًا للنسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بينما حصل نهضة بركان الذي يستعد للمشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، على لقب كأس الكونفدرالية أمام سيمبا التنزاني.

كما حصد نادي بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز بهدف دون رد.