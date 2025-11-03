نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة للهلال والغرافة قبل صدام دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الهلال ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا 2025-2026 والقناة الناقلة

تستعد الجماهير العربية لمتابعة مواجهة قوية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، حيث يلتقي الهلال السعودي مع الغرافة القطري في الجولة الرابعة لدوري منطقة الغرب. الهلال يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث السابقة، بينما يحتل الغرافة المركز الثامن برصيد 3 نقاط، ويسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي.



تُقام مباراة الهلال والغرافة على ملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD والكاس 5 HD.

ويعتمد الغرافة على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي أو الخروج بالتعادل على الأقل، بعد أن تكبد هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة السابقة.

وتقام مرحلة دوري المجموعات بنظام 8 مباريات لكل فريق، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، فيما ستقام مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب سيموني إنزاجي لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.



الهلال يدخل اللقاء بثقة النجوم



يخوض الهلال المباراة متصدرًا جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط كاملة، ويطمح في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي لضمان التأهل المبكر إلى الدور التالي.

ويعتمد المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على كتيبته المدججة بالنجوم، في مقدمتهم داروين نونيز ومالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري، إلى جانب الحارس المغربي المتألق ياسين بونو، الذي يشكل ركيزة أساسية في الخط الخلفي للفريق.

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال السعودي



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – يوسف أكتشيشيك – حسان تمبكتي – جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – ناصر الدوسري

الهجوم: ماركوس ليوناردو – داروين نونيز – سالم الدوسري

الغرافة القطري يبحث عن المفاجأة على أرضه

في المقابل، يدخل الغرافة القطري اللقاء بقيادة المدير الفني بيدرو مارتينز، باحثًا عن نتيجة إيجابية تعيد إليه التوازن، بعدما جمع 3 نقاط فقط حتى الآن.

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف فوز ثمين أمام العملاق السعودي.



ويعتمد الغرافة على مجموعة من النجوم أبرزهم التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيم، والمهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.



التشكيلة المتوقعة لفريق الغرافة القطري



حراسة المرمى: يوسف حسن

خط الدفاع: سفيان بوفال – عبدالعزيز حسين – سعيد الحاج – همام الأمين

خط الوسط: فرجاني ساسي – ياسين إبراهيم – إسماعيل محمد

خط الهجوم: خوسيلو (لاعب ريال مدريد السابق) – أحمد علاء الدين – سفيان هني.