نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-26.. في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الإثنين، في مباراة تجمع بين القوة والطموح على ملعب “ثاني بن جاسم” بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز الرابع على التوالي من أجل تأمين صدارة منطقة الغرب، في حين يدخل الغرافة اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور على أمل العودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة القاسية أمام الأهلي السعودي في الجولة الماضية.

المباراة تُعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، حيث يسعى الزعيم السعودي لتأكيد تفوقه القاري، بينما يأمل الغرافة في استعادة الثقة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى أندية القارة.

الهلال يسعى لتأكيد الصدارة في منطقة الغرب

يدخل الهلال السعودي اللقاء متصدرًا منطقة الغرب برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات، ليقترب من ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

ويلاحقه في الترتيب كل من الأهلي وشباب الأهلي والوحدة برصيد 7 نقاط، ثم تراكتور بـ5 نقاط، والشارقة بـ4 نقاط، والغرافة والاتحاد بـ3 نقاط، والسد بنقطتين، والدحيل والشرطة بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل ناساف الترتيب دون أي نقاط.

ويأمل إنزاجي أن يواصل فريقه الأداء القوي والثقة العالية التي ظهر بها في الجولات السابقة، خصوصًا بعد أن بات الهلال أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة هذا الموسم، بفضل ما يمتلكه من عناصر خبرة وجودة عالية على المستويين المحلي والقاري.

الغرافة يبحث عن عودة قوية أمام جماهيره

على الجانب الآخر، يدخل الغرافة القطري اللقاء وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي أمام الزعيم السعودي، ومحاولة خطف نقطة على الأقل تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

ويعلم الجهاز الفني للغرافة أن مواجهة الهلال لن تكون سهلة، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة، إلا أن الحماس والرغبة في تصحيح المسار قد يمنحان الفريق دافعًا إضافيًا لتحقيق المفاجأة.

موعد مباراة الهلال والغرافة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والغرافة اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

والتاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام المباراة على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنقلها قناتا:

beIN Sports 1 HD

الكاس 5 HD

نظام البطولة ومشوار التأهل

يخوض كل فريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ثمانِ مباريات خلال مرحلة الدوري بنظام المجموعات، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من كل منطقة.

وتُقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، بينما تُقام مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل 2026.

الهلال بين الطموح والتحدي

يسعى الهلال لمواصلة أدائه المميز والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقيادة مدربه الإيطالي إنزاجي، الذي نجح في ترسيخ أسلوب هجومي منظم ومتوازن دفاعيًا.

أما الغرافة، فيأمل في أن تكون هذه المواجهة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة، خاصة وأن أي نتيجة إيجابية أمام بطل آسيا الأسبق ستشكل دفعة معنوية كبيرة للفريق والجماهير.