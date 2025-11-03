نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي صاحب السيطرة أمام أندية مجموعته.. تعرف على تاريخ المواجهات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي والتي أقيمت في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

ووقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية ليتواجد أمام كلا من

يانج أفريكانز (تنزانيا)، الجيش الملكي (المغرب) وشبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة أثارت التفاعل بعد انتظار المارد الأحمر لثلاث مواجهات جماهيرية في دور المجموعات.



ولكن ماذا قدم النادي الأهلي أمام أندية مجموعته في هذا الدور؟



مواجهة وحيدة أمام الجيش الملكي

مواجهة وحيدة جمعت الفريقين لكن في منافسات كأس السوبر الأفريقي عام 2006 وتعادل الفريقان سلبيا لكن تفوق المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح.



6 مواجهات أمام الفريق الجزائري

ينتظر جماهير الفريقين المواجهة رقم7 في تاريخ الفريقين فخلال 6 مواجهات سابقة حقق فيها الأهلي الانتصار ثلاث مرات، وتعادل مرتين وهزيمة وحيدة.

الأهلي هز شباك الفريق الجزائري عشرة أهداف واستقبل 5 أهداف

مواجهات تاريخية أمام يانج أفريكانز

النصيب الأكبر من المواجهات كان أمام يانج أفربكانز التنزاني والذي جمعهم الفريقان 8 مواجهات.

الأهلي استطاع التفوق في 5 مواجهات وتعادل في مواجهتين وهزم في مناسبة وحيدة، سجل الأهلي في شباك الفريق التنزاني 13 هدف واستقبل 7 أهداف.