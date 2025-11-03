نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر شاهد الان مباراة الهلال والغرافة القطري لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة القطري بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي مساء اليوم نحو المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي والغرافة القطري، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في مباراة ينتظرها جمهور “الزعيم” و”الفهود” بشغف كبير.

ويخوض الهلال المباراة وهو متصدر ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام الدحيل وناساف والسد، فيما يسعى الغرافة القطري الذي يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط، لتعويض خسارته الأخيرة واستعادة الثقة على أرضه ووسط جماهيره.

تقام المباراة اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 على ملعب “ثاني بن جاسم” في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويعتمد الغرافة على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم السعودي أو الخروج بالتعادل على الأقل، بعد أن تكبد هزيمة ثقيلة أمام الأهلي السعودي برباعية نظيفة في الجولة السابقة.

وتقام مرحلة دوري المجموعات بنظام 8 مباريات لكل فريق، على أن يتأهل أفضل ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، فيما ستقام مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل المقبل.

ويعول الهلال على قوة خط هجومه بقيادة نجومه المعروفين بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب صلابة الدفاع والحارس الأساسي، للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في البطولة حتى الآن. ويسعى المدرب سيموني إنزاجي لتطبيق أسلوبه التكتيكي المعتاد، مع مراعاة الضغط العالي على حامل الكرة من جانب الغرافة ومحاولة استغلال أي ثغرات في الدفاع القطري خلال الهجمات المرتدة.

من جانبه، سيحاول الغرافة القطري الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، بالاعتماد على تحركاته السريعة في الجهة اليمنى واليسرى، لإرباك دفاع الهلال وإجباره على ارتكاب الأخطاء. وتعتبر المباراة فرصة للغرافة لاستعادة الثقة بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية، فيما يسعى الهلال لتأكيد جدارته بالصدارة وتحقيق بداية قوية نحو التأهل لدور الـ16 دون مفاجآت.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الغرافة اليوم بث مباشر:



يمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق حسن العيدروس، كما تُبث المباراة أيضًا عبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق أحمد الطيب، حيث تمتلك القناتان حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الغرافة:



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز.

الهلال يدخل اللقاء بثقة كبيرة تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يسعى للحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم في البطولة ومواصلة سلسلة الانتصارات نحو التأهل المبكر لدور الـ16، بينما يأمل الغرافة في تحقيق مفاجأة مدوية على أرضه أمام أحد أقوى فرق القارة الآسيوية.