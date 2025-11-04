نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المقاولون: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك «غريب».. وتوروب لم يقنعني حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، قرار نادي الزمالك بتأجيل إقالة المدير الفني السابق يانيك فيريرا، مؤكدًا أن توقيت رحيله قبل بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات «غريب للغاية».

وأكد حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني الحالي للزمالك يتمتع بشخصية قوية، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة طلائع الجيش الأخيرة.

وانتقل حمودة للحديث عن لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي الذي انتهى بالتعادل السلبي، معتبرًا أن المصري قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، ورغم ذلك لم ينجح الأهلي في تحقيق الفوز، موضحًا أن المصري لو كان في حالته الطبيعية لكان قادرًا على حسم المباراة في آخر ربع ساعة.

وهاجم حمودة، ييس توروب المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أنه لم يقنعه حتى الآن وأن تغييرات المدير الفني «سيئة» وعينه في اللاعبين «وحشة».

وتطرق للحديث عن أحمد سيد «زيزو» لاعب الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب ليس «حريف» لكنه يجري كثيرًا ويرسل كرات عرضية جيدة، لكن إنتاجه ليس الأفضل حتى الآن مع الفريق الأحمر، مطالبًا إياه بمراجعة نفسه والعودة لمستواه الذي كان عليه بقميص الزمالك.