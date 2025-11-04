نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي: الأهلي أخطأ في إعادة محمد شريف.. ودياباتي كان مرشح للانتقال للأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، فكرة عقد صفقة تبادلية بين النادي الأهلي ونادي الوكرة القطري، تتضمن انتقال أليو ديانج مقابل عودة حمدي فتحي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون تكرارًا لخطأ سابق ارتكبه الأهلي مع محمد شريف.

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc" إن تجربة عودة اللاعبين الذين غادروا الأهلي ثم رجعوا لم تكن ناجحة.

وتابع:" اللاعب الذي يرحل من الأهلي ويعود لا يقدم نفس الأداء، وعودة محمد شريف لم تكن موفقة، وكان من الأفضل التعاقد مع لاعب جديد بمستوى أعلى."

وأضاف رمزي أن مستوى حمدي فتحي تراجع منذ رحيله عن الأهلي، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركاته مع منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى تقييم فني دقيق قبل اتخاذ أي قرارات تخص الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف رمزي أن المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي كان من بين الأسماء التي طُرحت على إدارة الأهلي أثناء فترة عمله في لجنة الاستكشاف بالنادي، مؤكدًا أن تألق اللاعب وسام أبو علي مع الفريق رغم إنه لم يكن معروف.

وتحدث رمزي عن المهاجم الشاب أسامة فيصل، قائلًا إنه يمتلك موهبة كبيرة وإمكانيات مميزة رغم صغر سنه، معتبرًا أنه أفضل من مهاجمي الأهلي الحاليين، وقادر على أن يكون إضافة قوية للفريق.

وعن سوق الانتقالات المحلي، أكد رمزي أن التعاقد مع فاستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، سيكون صعبًا نظرًا لتواجده في الفريق السماوي، واصفًا إياه بأنه "أفضل مهاجم في الدوري المصري حاليًا".

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن المهاجم جراديشار لم يحصل على فرصته الكاملة داخل الأهلي، حيث تأثر بالجلوس على مقاعد البدلاء رغم بدايته القوية مع الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي بحاجة إلى تدعيم صفوفه في يناير بمهاجم صريح، ومدافع قوي، ولاعب وسط، بالإضافة إلى ظهير أيسر يعيد التوازن للفريق.