نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف على كرة القدم بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت، تكليف سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف على كرة القدم.

وتشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات والكرة النسائية، ونادي دلفي، مع وضع رؤية شاملة لتنمية العائد الاستثماري لقطاع كرة القدم بالتنسيق مع شركة الأهلي للكرة، على أن تكون هناك ميزانية محددة لكل مكون من مكونات القطاع ومنها الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات حيث يبدأ مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا.