الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي، لحين العرض على مجلس الإدارة.

وكات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد اجتمع في جلسته الأولى بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بعد ورود خطاب الجهة الإدارية باعتماد قرار اللجنة القضائية التي أشرفت على انتخابات الأهلي والجمعية العمومية، التي عقدت يوم 13 أكتوبر الماضي لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة تبدأ 2025 وتنتهي في 2029.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات حيث يبدأ مشواره بمواجهة سيراميكا كليوباترا.