نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير الإعلام بالكاف: صعوبة تطبيق تقنية الفار في دور المجموعات بسبب بعض الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى طنطاوي، خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن عددًا من الأندية، وعلى رأسها الأندية المصرية، طالبت بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" خلال منافسات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح طنطاوي أن تطبيق التقنية في هذه المرحلة يواجه صعوبات، نظرًا لوجود بعض البلدان التي لا تُطبق فيها تقنية الفار، مما يجعل من الصعب تنفيذها في جميع المباريات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار خبير الإعلام في "كاف" إلى أن تحديد الاتحاد الإفريقي لملاعب بعينها لإقامة المباريات يمنح أفضلية نسبية للأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، نظرًا لجاهزية تلك الملاعب من حيث الإمكانيات والتقنيات المطلوبة.