الهلال بالعلامة الكاملة وفوز ثالث للوحدة وأول للدحيل

فـي دوري أبطال آسيا للنخبة:

الدوحة ـ أ.ف.ب: حافظ الهلال السعودي على سجله المثالي بتغلبه على مضيفه الغرافة القطري 2-1، فيما عاد الوحدة الإماراتي من أوزبكستان بفوز ثالث قاتل على حساب ناساف 2-1 أيضا في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

في المباراة الأولى، بقي الهلال متصدرا بالعلامة الكاملة وألحق بالغرافة الهزيمة الثالثة بعدما أسقطه بهدفي أفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري (9) والبرازيلي كايو (66)، مقابل هدف متأخر جدا لأيوب محمد (8+90).

وبانتصاره الرابع تواليا، بقي الهلال متمسكا بالصدارة، بفارق نقطتين أمام الوحدة الإماراتي الفائز على مضيفه ناساف 2-1. وسجل النيجيري فافور أوغبو (52) وكايو كانيدو (89) هدفي الوحدة الذي قطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي، وساردوربيك باكروموف (42) هدف ناساف الذي بقي في المركز الثاني عشر الأخير من دون نقاط بعدما تعرض لخسارته الرابعة تواليا. وتابع الوحدة سلسلته القياسية بعدما وصل إلى المباراة 26 في كافة المسابقات من دون خسارة. وافتتح باكروموف التسجيل لناساف بعدما استلم تمريرة زافارمورود عبد الرحماتوف، مسددا الكرة قوية في شباك الحارس محمد الشامسي (42).

وعادل الوحدة برأسية أوغبو، مستفيدا من ركلة حرة نفذها الصربي دوشان تاديتش وفشل عبد الرحمن نعماتوف حارس ناساف في التعامل معها (52). وسجل الفريق الضيف هدف الفوز القاتل بعد عرضية جديدة من المخضرم تاديتش (36 عاما) ارتقى لها الإيراني محمد قرباني برأسه وصدها نعماتوف، لكن البديل كانيدو كان في المكان

وحقق الدحيل القطري فوزه الأول بعد خسارتين وتعادل، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-1، ملحقا بالأخير هزيمته الأولى.

وسجل أدميلسون جونيور (2) والفرنسي بنجامان بوريجو(39) والجزائري عادل بولبينة (57) والاسباني لويس البرتو (90+2) أهداف الدحيل،والبرازيلي برينو كاسكاردو (42) هدف شباب الأهلي.

وتقدم الدحيل إلى المركز السادس موقتا برصيد 4 نقاط، فيما تراجع شباب الأهلي الذي تعرض لخسارته الأولى بعد فوزين وتعادل، إلى الخامس وله 7 نقاط.

وقال المدرب البرتغالي لشباب الأهلي باولو سوزا إن «المباراة تعد كدرس قاس ويجب ان نتعلم منه جيدا...ارتكبنا الكثير من الأخطاء التي لم نعتد عليها، ومنحنا المساحات للمنافس في الخط الخلفي... علينا ان نطوي صفحة المباراة ونتطلع للتعويض في القادم».

من جهته، قال المدرب الجزائري للدحيل جمال بلماضي «قدمنا مباراة مثالية من جميع النواحي. فرضنا نسقنا الهجومي وكنا أقوياء ذهنيا خصوصا في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافس وخلقنا الكثير من الفرص واظهرنا نجاعة كبيرة في استثمار الأفضلية... لكننا لم ننجز شيئا بعد ونتطلع الى مواصلة النسج على المنوال ذاته في قادم المباريات من أجل نؤمن مقعدنا في الدور المقبل».

وكان الدحيل خسرأمام الهلال السعودي 1-2 في الرياض، والوحدة الإماراتي 1-3 في أبوظبي ،وتعادل مع الأهلي السعودي 2-2 في الدوحة، قبل ان ينتفض أمام شباب الأهلي الذي كاد أن يتلقى هزيمة أثقل بكثير لولا تألقه حارسه حمد المقبالي الذي تصدى لأكثر من محاولة، بينها ركلة جزاء سددها البولندي كريستوف بيونتيك.

وبكر صاحب الأرض بالتسجيل بعد تمريرة من لويس ألبرتو إلى جونيور الذي سدد كرة بعيدة خادعة في شباك المقبالي (2).