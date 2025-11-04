الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الأهلي السعودي بنظيره السد القطري في واحدة من أقوى مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يُتوقع أن يشهد إثارة كبيرة منذ بدايته وحتى صافرة النهاية، إذ يسعى الأهلي لمواصلة عروضه المميزة وتعزيز موقعه في جدول المجموعة، بينما يدخل السد المواجهة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات واستعادة توازنه بعد نتائج غير مستقرة، ما يجعل القمة بين الفريقين مليئة بالحماس والتحدي بين عملاقي الخليج.

الليلة في الدوحة.. قمة نارية بين الأهلي السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا 2025 والقنوات الناقلة

يايسله يعتمد على محرز وتوني والبريكان في الهجوم

اختار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله تشكيلًا هجوميًا متكاملًا لمواجهة السد القطري، معتمدًا على الثلاثي الخطير رياض محرز، إيفان توني، وفراس البريكان في الخط الأمامي، لما يملكونه من قدرات فنية عالية قادرة على اختراق الدفاعات وإحراز الأهداف، بينما قرر يايسله الاحتفاظ بالبرازيلي جالينو على دكة البدلاء بعد تعافيه من الإصابة، ليكون خيارًا قويًا في الشوط الثاني، في إطار خطة فنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم والحفاظ على السيطرة في وسط الميدان.

تشكيلة الأهلي السعودي الرسمية أمام السد القطري

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

إدوارد ميندي خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس

علي مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس خط الوسط: إنزو ميلوت، فالتين أتانجانا، فرانك كيسيه

إنزو ميلوت، فالتين أتانجانا، فرانك كيسيه خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُبث المواجهة مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس آسيا، التي خصصت استوديو تحليلي شامل للقاء بمشاركة نخبة من المحللين، إضافة إلى قناة الكاس 1 HD التي تقدم تغطية ميدانية مميزة قبل وبعد المباراة، وسيتولى خليل البلوشي التعليق على اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس، بينما يُعلق حسن العيدروس على شاشة الكاس، وسط حضور جماهيري كبير متوقع أن يملأ مدرجات ملعب جاسم بن حمد بالكامل.