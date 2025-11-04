نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. الاتحاد السعودي يواجه الشارقة الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد السعودي يواجه الشارقة الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

يستعد نادي الاتحاد السعودي لمواجهة قوية ضد فريق الشارقة الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يدخل الاتحاد اللقاء بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة 1-2 في أبوظبي، ثم خسر الجولة الثانية أمام شباب الأهلي 0-1 في جدة، قبل أن يحقق فوزه الأول في الجولة الثالثة على الشرطة 4-1 في بغداد، في محاولة لمواصلة صحوته وتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل.

على الجانب الآخر، بدأ الشارقة البطولة القارية بقوة، حيث فاز في الجولة الأولى على الغرافة 4-3، ثم تعادل مع السد 1-1 في الجولة الثانية، لكنه خسر الجولة الثالثة أمام تراكتور بنتيجة 0-5. ويأمل الفريق الإماراتي في العودة بقوة واستعادة توازنه بعد هذه الخسارة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مجريات جميع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وقد خصصت قناة "بي إن سبورتس 3" لنقل مباراة الاتحاد والشارقة. كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة "الكأس 7" الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المتوقع أن يخوض الشارقة المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: عادل الحوسني.

خط الدفاع: ديفيد بيتروفيتش، مارو كاتينيتش، شاهين عبدالرحمن، خالد إبراهيم الظنحاني.

خط الوسط: جيرونيمو بوبليت، إيجور كورونادو، ماجد راشد المحرزي.

خط الهجوم: حارب عبدالله سهيل، كايو لوكاس، راي ماناي.

يخوض الشارقة المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط بينما يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 3 نقاط.

يتطلع الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقفز به في الترتيب ويعوض خسارتيه السابقتين.

تعد معنويات الاتحاد مرتفعة بدايةً من إقصاء النصر من كأس الملك السعودي من قلب الرياض وصولًا بالريمونتادا التاريخية أمام الخليج، ويطمح الاتحاد في تحقيق فوز غالي على الشارقة.

كيفية متابعة البث المباشر



يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الإنترنت من خلال خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين مسبقًا في باقات بي إن، أو عبر الاشتراك في تطبيق "تود".

معلق المباراة



يتولى التعليق على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 المعلق عامر الخوذيري، بينما يمكن متابعة التعليق على قناة الكأس 7 بصوت المعلق الرياضي أحمد الطيب.

موعد مباراة الاتحاد والشارقة



تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 09:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10:15 مساءً بتوقيت أبوظبي.