نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلبنجهام، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ليفربول مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.