نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في اللقاء القوي الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إكتيكي، محمد صلاح، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.