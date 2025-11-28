نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، على ما ذكره في كتابه "ذاكرة الوطن"، موضحًا أنهم عندما استلموا السلطة أحسسوا بأنهم تائهون وأنهم لم يعدوا أنفسهم لها، قائلا إن المشكلة كانت أنهم شباب يفتقرون إلى الخبرة والتجربة، مضيفًا أن الرئيس قحطان الشعبي كان مثقفًا ومناضلًا، لكن رغم ذلك كان من الضروري الاعتراف بالتحديات التي ورثوها.

وأشار ناصر محمد خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، إلى أن الاستعمار البريطاني ترك لهم ثلاثة عناصر، أولًا، نظام إداري ومالي متقن، وثانيًا، الكادر الوظيفي البيروقراطي في عدن، حيث ركز البريطانيون على المدينة أكثر من بقية الجنوب، وثالثًا، العملة، حيث كان الدينار مستخدمًا من 1967 حتى الوحدة، وكان يعادل 3 دولارات، ما وفر استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا، كما أشار إلى الجيش الذي كان يعرف باسم "جيش الجنوب العربي" حيث انحاز للجبهة القومية والثورة.

ولفت ناصر محمد إلى أنهم كانوا يتوقعون دعم الدول العربية لهم، إلا أن هناك اتهامات بأن الجبهة القومية بها تيار اشتراكي ما أدى إلى حصار النظام، مؤكّدًا أن مصر كانت أول دولة تعترف بالنظام الجديد في الجنوب، تلتها دول أخرى مثل الهند، التي أعلنوا عن اعترافها رسميًا بعد مصر.