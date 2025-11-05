الرياضة

الأهلي يشكر المصري البورسعيدي في خطاب رسمي

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يشكر المصري البورسعيدي في خطاب رسمي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يشكر المصري البورسعيدي في خطاب رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي الأهلي خطاب شكر إلى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، تقديرًا لتهنئته بمناسبة انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في خطابه اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين، مشيرًا إلى أن روح التعاون والاحترام المتبادل بين جميع المؤسسات الرياضية المصرية تظل دائمًا هي الأساس في دعم وتطوير الرياضة المصرية.

وختم الأهلي خطابه بتمنياته للنادي المصري بمزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة لرفع راية الرياضة المصرية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا