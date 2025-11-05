نادي مسقط يكمل الثنائية ويحتفظ بلقب دوري شباب اليد للمرة الثالثة تواليا فـي نهائي مثير

السيب وصيفا ونزوى ثالثا

تغطية ـ خالد الجلنداني:

نجح نادي مسقط في الاحتفاظ بلقب دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏2026م للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه على نادي السيب بنتيجة 28/‏23 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على أرضية الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسط أجواء حماسية وتنافسية عالية شهدت حضورا جماهيريا لافتًا من كلا الناديين.

أقيم حفل الختام تحت رعاية أحمد بن عبدالله العويسي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وبهذا الفوز يرفع نادي مسقط رصيده التاريخي في دوري الشباب لكرة اليد إلى 8 ألقاب منذ انطلاق مشاركاته في المسابقة، مؤكدًا بذلك هيمنته المطلقة على هذه الفئة العمرية.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة طبيعية لسياسة وجهود النادي الراسخة في الاستثمار في الفئات السنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة التى يقوم بها مدربو الفريق، حيث يعد هذا ثاني الألقاب التى يحصدها النادي هذا الموسم بعد الفوز مؤخراً بلقب دوري الناشئين للمرة الثالثة أيضا على التوالي.

حظيت المباراة النهائية بالإثارة والندية بين الطرفين وكانت مسك الختام للدوري بفضل الإصرار والروح القتالية من الجانبين حيث دخل نادي مسقط اللقاء بطموح تحقيق اللقب الثامن تاريخيًا والثالث تواليًا، ونادي السيب حمل آمال تحقيق أول لقب في تاريخه بدوري الشباب مما جعله ندا قويا في المباراة والتى بدأت بوتيرة سريعة وهجمات منظمة من الفريقين، لكن مسقط نجح في فرض أسلوبه التكتيكي مبكرًا، مستفيدًا من التناغم بين لاعبيه والدقة في التصويب انتهى الشوط الأول بتقدم مسقط 13/‏11.

وفي الشوط الثاني حاول السيب العودة بقوة ونجح فعلًا في تقليص الفارق عبر هجمات مركزة واستغلال بعض الأخطاء الدفاعية لمسقط، لكن عزيمة لاعبي مسقط وتركيزهم العالي حال دون انهيار تقدمهم، واستغل مسقط حالة التراجع النسبي في أداء لاعبي السيب، خاصة في دقة التسديد على المرمى ليوسع الفارق تدريجيًا وكان للجماهير دور حاسم، حيث منحت لاعبي مسقط دفعة معنوية هائلة من المدرجات عبر الهتافات المستمرة والتشجيع الحماسي، وفي الدقائق الأخيرة نجح مسقط في إغلاق المباراة بعدما عرف اهم نقاط الضعف في صفوف السيب، واستغل هذا الشيء بشكل الصحيح لتنتهي المواجهة بنتيجة 28/‏23 معلنًا تتويج نادي مسقط باللقب الثامن في تاريخه.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التى جمعت ناديي نزوى والعروبة قبل بداية المباراة النهائية، تمكن نزوى من خطف المركز الثالث بفوزه بنتيجة 44/‏34 ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وهو نفس المركز الذي ناله ايضا في دوري الناشئين هذا الموسم.

نهائى مثير

أشاد أحمد بن عبدالله العويسي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب راعي المباراة النهائية بمستوى النهائي المثير بين ناديي مسقط و السيب؛ مؤكدًا أن الفريقين قدما أداءً متكافئًا ومباراة سجالًا شهدت تقدمًا متبادلًا، وأعرب العويسي عن تفاؤله بتطور كرة اليد في الفئات العمرية مشيرًا إلى أنها ستشكل رافدًا قويًا للمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وقدم العويسي التهنئة لنادي مسقط بالفوز باللقب وتمنى حظًا أوفر لنادي السيب في البطولات المقبلة، كما بارك لنادي نزوى بحصوله على المركز الثالث.

وكشف العويسي أن نادي الشباب يعكف حاليًا على تجهيز فرق للمشاركة في دوريات المراحل السنية بالموسم المقبل متعهدًا بترك بصمة مميزة لها في هذه المنافسات، وأعرب عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد على دعوتهم الكريمة لرعاية نهائى دوري الشباب مشيدا بالجهود التي يقوم بها لتطوير اللعبة.

نهائى مكرر

أكد موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد أن نهائى دوري الشباب كان نسخة مكررة لنهائي دوري الناشئين هذا الموسم مشيدا باستمرار نادي مسقط في تقديم عروض قوية في دوريات المراحل السنية.

وأشاد رئيس الاتحاد بمستوى المباراة النهائية مضيفاً بأنها كانت مثيرة في معظم فتراتها، حيث قدم فيها الفريقان أداءً فنياً جيدا وبرز هذا الموسم إلى جانب ناديي مسقط والسيب نادي نزوى ليؤكد أن هذه الفرق الثلاث، هي نفسها التي حصدت الألقاب في دوري الشباب والناشئين، وأصبحت هذه الفرق تشكل ثلاثية مهيمنة على بطولات المراحل السنية في كرة اليد العمانية، حيث تكررت أسماء هذه الأندية في منصات التتويج خلال الموسم الحالي، مما يعزز مكانتها كمراكز رئيسية لتطوير المواهب الشابة.

وجه موسى البلوشي دعوة مفتوحة لجميع الأندية العمانية لتعزيز مشاركتها في دوريات المراحل السنية خلال الموسم المقبل مؤكداً دعم الاتحاد الكامل لهذه المنافسات، حيث يأمل بأن تكون مشاركة فعالة في دوريات المراحل السنية فنحن دائمًا داعمون لها ونريد أن تكون الأندية شريكًا أساسيًا معنا في إنجاح مسابقاتنا للموسم المقبل.

انجاز رائع وجهد كبير

أعرب المدرب الوطني ماجد بن حمد الحسني مدرب نادي مسقط للشباب عن سعادته وفرحته الغامرة بعد تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز تاريخي يعكس الجهد الكبير والعمل المتواصل طوال الموسم.

وأوضح الحسني بأن المباراة النهائية كانت مليئة بالإثارة والتشويق منذ الدقيقة الأولى وحتى اللحظات الأخيرة و شهدت منافسة قوية ومتكافئة بين الطرفين، مشيراً إلى أن فريق السيب يظل دائماً المنافس الأبرز والند الأقوى لهم في المواجهات النهائية مما يجعل كل لقاء بينهما تحدياً حقيقياً يتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً نفسياً وبدنياً مكثفاً.

وأضاف ماجد الحسني بأن الفريق اعتاد على مواجهة السيب في النهائيات وأصبح على دراية تامة بأبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه، لافتاً إلى أن الجهاز الفني عمل بشكل دقيق ومنظم على تحليل أداء السيب ووضع الخطط المناسبة لاستغلال الثغرات وتفادي المخاطر مما أثمر في النهاية عن تحقيق الفوز المستحق والظفر باللقب.

أهدار الفرص

أوضح علي البلوشي مدرب نادي السيب للشباب لكرة اليد أن الخسارة جاءت نتيجة أداء اللاعبين، الذين لم يكونوا في أفضل حالاتهم، ولم يكونوا في يومهم، ولم يلتزموا بتنفيذ التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني بعناية فائقة لمواجهة الخصم القوي، مشيراً إلى أن الفريق أهدر فرصاً كثيرة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة ومنحهم الفوز لو تم استغلالها بشكل صحيح.

وأضاف البلوشي أن نادي مسقط يمتلك عناصر مميزة ولاعبين على مستوى عالٍ، وأن التدريبات المكثفة التي خاضها الفريق طوال الموسم كانت السبب الرئيسي في قدرته على تحقيق اللقب، معرباً عن تقديره لقوة المنافس وإشادته بجهودهم، مؤكداً أن السيب سيستفيد من هذه التجربة للعودة أقوى في الموسم المقبل.