فاروق حسني: أنفق مدخراتي على مؤسسة الفنون وأعتبر نفسي نجحت في معركتي مع أمريكا وإسرائيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أسباب إقامته لمؤسسة فاروق حسني للفنون في عام 2019، قائلًا: "أقمت مؤسسة فاروق حسني للفنون لرغبتي في منح هدية للبلد، وقمت بتوسيع المرسم بالزمالك وتحويله إلى متحف وأهديته للمجتمع."



وشدد على أنه يؤمن بأن هناك فنانين شبابًا لا يزالون يملكون القدرة على إبهاره، قائلًا: "أنفق كل مدخراتي على مؤسسة الفنون، وهناك مبدعون من الشباب، وهناك مبهرون يشاركون في فروع المسابقات، لكن هناك وهنًا في الحياة الثقافية."



وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، وتم تسجيله من متحفه بالزمالك، أن أسعار لوحاته أصبحت أغلى بعد مغادرته الوزارة، قائلًا: "الأعمال الفنية الحقيقية نادرة، ولذلك أسعارها مرتفعة."



وعن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو، علّق قائلًا: "فوز مصر برئاسة اليونسكو يأتي بسبب استحقاقها، وخالد العناني كفاءة نعتز بها."



وعن ذكرياته في معركته السابقة على رئاسة اليونسكو، قال: "معركتي السابقة على رئاسة اليونسكو كانت مع أمريكا وإسرائيل، وأعتبر نفسي نجحت."

أما عن أسباب خسارته، فقال: "رفضي للتطبيع كان السبب الأساسي في إفشال معركتي ومعركة مصر في اليونسكو، وتعرضت لحرب شرسة خلال ترشحي من أمريكا وإسرائيل، ولا أزال عند موقفي من التطبيع حتى هذه اللحظة."