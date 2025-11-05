نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يواجه قره باغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة وتفاصيل اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشيلسي يواجه قره باغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026: موعد المباراة وتفاصيل اللقاء

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على قره باغ الأذربيجاني مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026. وتقام المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها البلوز لمواصلة انتفاضته الأوروبية وتحقيق الفوز الثالث تواليًا.

تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه الأوروبي



يأتي تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بعد بداية متعثرة في البطولة، إذ خسر الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ، لكنه استعاد توازنه سريعًا بتحقيق انتصارين متتاليين على بنفيكا وأياكس على ملعب "ستامفورد بريدج". ويأمل البلوز في تحقيق أول فوز خارج ملعبه هذا الموسم، لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى الأدوار المقبلة.

ويخوض تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي، كما يسعى ماريسكا لاستثمار الأداء المميز للفريق، خاصة بعد الفوز الكبير على أياكس 5-1 في الجولة الماضية. وتعد ذكريات البلوز في العاصمة الأذربيجانية باكو إيجابية، بعد الفوز على أرسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي عام 2019.

قره باغ يبحث عن كسر عقدة الأندية الإنجليزية



من جانبه، يدخل قره باغ اللقاء برغبة كبيرة في كسر العقدة التاريخية أمام الأندية الإنجليزية، حيث خسر في سبع مواجهات أوروبية سابقة أمام فرق البريميرليج، ولم ينجح في التسجيل في آخر ست مباريات منهم. وعلى الرغم من الخسارة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية، تمكن الفريق من هز الشباك في مبارياته الثلاث السابقة، وحقق انتصارين بارزين على بنفيكا وكوبنهاجن، ما يمنحه طموحًا للخروج بنتيجة إيجابية أمام البلوز.