بث مباشر ،، شاهد لحظة بلحظة مباراة تشيلسي يواجه قره باغ في دوري أبطال أوروبا 2025/2026

تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع تشيلسي الإنجليزي بنظيره قره باغ الأذربيجاني مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025/2026. وتأتي المباراة في توقيت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى البلوز لتعزيز موقعه وتحسين ترتيبه في جدول البطولة، فيما يطمح قره باغ لمواصلة الأداء المميز الذي يقدمه منذ بداية الموسم.

موعد المباراة حسب التوقيت المحلي

الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق وفلسطين

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

الساعة 6:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

أهمية المواجهة للفريقين



رغم اعتبار البعض المباراة سهلة لصالح تشيلسي، إلا أن الأداء القوي لفريق قره باغ يجعل اللقاء أكثر تعقيدًا وتشويقًا. البلوز يسعى للحفاظ على مستواه الحالي وتحسين مركزه في ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 6 نقاط متساويًا مع ست فرق أخرى، ويتفوق على ثلاث فرق بفارق الأهداف. أما قره باغ، فقد حقق الفوز في مباراتين وخسر واحدة، ويملك رصيدًا متساويًا مع تشيلسي، لكنه يحتل المركز الـ13 بفارق الأهداف.

تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه الأوروبي



يأتي تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بعد بداية متعثرة في البطولة، إذ خسر الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ، لكنه استعاد توازنه سريعًا بتحقيق انتصارين متتاليين على بنفيكا وأياكس على ملعب "ستامفورد بريدج". ويأمل البلوز في تحقيق أول فوز خارج ملعبه هذا الموسم، لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى الأدوار المقبلة.

ويخوض تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي، كما يسعى ماريسكا لاستثمار الأداء المميز للفريق، خاصة بعد الفوز الكبير على أياكس 5-1 في الجولة الماضية. وتعد ذكريات البلوز في العاصمة الأذربيجانية باكو إيجابية، بعد الفوز على أرسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي عام 2019.

القنوات الناقلة



يمكن متابعة مباراة تشيلسي وقره باغ عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة**، الحاصلة على حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا 2025/2026 حصريًا في الشرق الأوسط والعالم العربي.