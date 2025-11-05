نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) بث مباشر مباراة برشلونة ضد كلوب بروج اليوم.. شوفها على أون تايم سبورت ومجّانًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب جان بريدل في بلجيكا، حيث يلتقي فريق كلوب بروج مع ضيفه العملاق الإسباني برشلونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة برشلونة ضد كلوب بروج

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً (10:00 م) بتوقيت القاهرة،



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كلوب بروج

تبث المباراة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة في دوري الأبطال، ساعيًا إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي والانفراد بصدارة مجموعته، بينما يطمح كلوب بروج إلى استغلال الدعم الجماهيري وخطف نتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة الأوروبية.

مواجهة تحمل كل معاني القوة والإثارة بين خبرة برشلونة وطموح بروج في واحدة من أبرز مباريات الجولة الرابعة بدوري الأبطال.