نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "يان بريديل" في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

افتتح نيكولو تريسولدي أول أهداف اللقاء لصالح كلوب بروج في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من فوريس من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها تريسولدي بتسديدة مباشرة، مرت من تحت يدي الحارس تشيزني وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل فيران توريس لصالح برشلونة في الدقيقة 9، بعد عرضية من فيرمين لوبيز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل كارلوس فوريس الهدف الثاني لصالح كلوب بروج في الدقيقة 17، بعد هجمة مرتدة سريعة، أنهاها تزوليس بتمريرة إلى فوريس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة يسارية رائعة، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.

وتمكن لامين يامال من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 60، بعد تبادل التمريرات بينه وبين فيرمين لوبيز، أنهاها يامال بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 64، سجل كارلوس فوريس الهدف الثالث لصالح كلوب بروج، بعد تمريرة من فاناكن إلى فوريس الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس تشيزني وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز جواكين سيس بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 78، بعد عرضية من لامين يامال من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت برأس جواكين وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.