نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكتسح درتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره بورسيا دورتموند والتي جمعتهم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وحقق مانشستر سيتي الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة تألق فيها فيل فودين. فودين افتتح شريط الأهداف مبكرا في الدقيقة 22 ليتقدم السماوي في المباراة.

وسريعا عزز هالاند التقدم بهدف ثان في الدقيقة 29 وسط استسلام لدفاعات دورتموند.

حفل الأهداف استمر ليعود فودين ويسجل فودين هدفه الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 57. بورسيا استفاق اخيرا وسجل والديمار أنتون هدف شرفي مع حلول الدقيقة 72. واختتم ريان شرقي اهداف السيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتفوق الفريق السماوي.