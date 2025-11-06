الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سيراميكا في السوبر المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الرسمي لمباراة سيراميكا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق؛ استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

 

خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء

عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

