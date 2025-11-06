نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا النهارده من غير اشتراك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، في اللقاء الذي يُقام على الأراضي الإماراتية وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورتس”، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة، في تغطية خاصة تضم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

مواجهة قوية لحسم بطاقة التأهل للنهائي

يسعى الأهلي حامل لقب السوبر المصري في نسخته الماضية، إلى مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية وتحقيق الفوز على سيراميكا لبلوغ نهائي البطولة والدفاع عن لقبه.

في المقابل، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بطموح كبير لتقديم أداء قوي وتحقيق مفاجأة تاريخية بالتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا سيضرب موعدًا في النهائي مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز، الذي يُقام في السابعة والنصف مساء اليوم في نصف النهائي الثاني من البطولة.

نظام بطولة كأس السوبر المصري

تُقام بطولة كأس السوبر المصري هذا العام بمشاركة أربعة أندية هي:

الأهلي (بطل الدوري المصري الممتاز)

الزمالك (بطل كأس مصر)

سيراميكا كليوباترا (بطل كأس رابطة الأندية المحترفة)

بيراميدز (وصيف الدوري – عبر البطاقة الذهبية “الكارت الذهبي”)

وتُقام البطولة بنظام الدور نصف النهائي والنهائي، حيث يتأهل الفائزان من الدور نصف النهائي لخوض المباراة النهائية التي ستُحدد بطل نسخة 2025.

سجل بطولات كأس السوبر المصري

يُعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب السوبر المصري، بعدما توّج بالبطولة 15 مرة منذ انطلاقها، آخرها النسخة الماضية التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، حين فاز على الزمالك بركلات الترجيح.

وجاءت حصيلة البطولات كالتالي:

الأهلي: 15 لقبًا

الزمالك: 4 ألقاب

المقاولون العرب: لقب واحد

حرس الحدود: لقب واحد

طلائع الجيش: لقب واحد

الجوائز المالية للسوبر المصري

يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري هذا العام على 300 ألف دولار أمريكي، بينما يحصل الوصيف على 200 ألف دولار، في حين ينال كل فريق مشارك 50 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة.

الأهلي وسيراميكا.. صدام ناري على أرض الإمارات

من المنتظر أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية مميزة على الأراضي الإماراتية، التي تستضيف البطولة للعام الثاني على التوالي، وسط دعم كبير من الجماهير المصرية المقيمة هناك.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيلة قوية تضم أبرز نجومه، فيما يعتمد سيراميكا على حماس لاعبيه وسعيهم لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في سجلات النادي.