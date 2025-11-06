نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. شاهد لحظة بلحظة مباراة الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. شاهد لحظة بلحظة مباراة الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2025/2026

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام مباراة مرتقبة تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

اللقاء يحمل في طياته الكثير من الندية، خاصة أن الفريقين يمتلكان دوافع مختلفة، لكن الهدف واحد: الفوز ولا شيء غيره.

الأهلي يدخل اللقاء بثقة البطل

يستعد الأهلي للمواجهة وهو في قمة تركيزه ورغبته في تحقيق الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارته للدوري واستكمال سلسلة الانتصارات التي اعتاد عليها في الموسم الحالي.

المدير الفني مارسيل كولر حرص خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات السابقة، مؤكدًا للاعبيه على ضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى.

فريق الاهلي

في خط الهجوم، يعتمد كولر على الثلاثي بيرسي تاو وكهربا وطاهر محمد طاهر، بينما يتولى محمد الشناوي قيادة الدفاع من الخلف بتعليماته المستمرة وزعامته داخل الملعب.

الجهاز الفني يدرك جيدًا أن سيراميكا ليس خصمًا سهلًا، لذلك يطالب لاعبيه بالتركيز الشديد وعدم الاستهانة بالمنافس، خاصة أن أي تهاون قد يُكلف الفريق فقدان نقاط غالية.

سيراميكا كليوباترا.. رغبة في إيقاف المارد الأحمر

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يعلم تمامًا صعوبة المهمة أمام بطل إفريقيا والدوري، لكنه في نفس الوقت يسعى لتقديم عرض قوي يليق باسم النادي وطموح لاعبيه.

المدرب أيمن الرمادي ركّز في تدريباته على التنظيم الدفاعي المحكم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي يقودها محمد إبراهيم وصلاح محسن، اللذان يمتلكان السرعة والمهارة القادرة على مباغتة دفاع الأهلي.

سيراميكا يعرف أن الفوز على الأهلي سيكون بمثابة دفعة معنوية هائلة، وقد يغيّر شكل الفريق في جدول الترتيب، لذلك سيقاتل لاعبو الفريق على كل كرة منذ الدقائق الأولى.

جماهير الأهلي على موعد مع الإثارة

الجماهير الحمراء تنتظر المباراة بشغف كبير، خاصة بعد الأداء القوي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، وحالة الانسجام بين اللاعبين داخل الملعب.

ومن المتوقع أن تشهد مدرجات استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا ضخمًا لمساندة الفريق وتشجيعه طوال اللقاء.



في المقابل، يعوّل سيراميكا على الروح القتالية والالتزام الخططي لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الأحمر.

مباراة التفاصيل الصغيرة

مثل هذه المواجهات تُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة، سواء بخطأ دفاعي أو لمسة مهارية تصنع الفارق.

الأهلي يسعى لتسجيل هدف مبكر يُربك حسابات المنافس، بينما سيراميكا يعتمد على الصبر الدفاعي والمرتدات الخاطفة.

الحكم سيكون أمام اختبار صعب لإدارة مباراة قوية من الناحية البدنية والفنية، خصوصًا في ظل السرعة العالية المتوقعة من الفريقين.

كل الأنظار على الخامسة مساءً

المباراة تنطلق الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن تُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس وسط متابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج مصر.

اللقاء يحمل ملامح الإثارة من بدايته لنهايته، في مواجهة تجمع بين الخبرة والقوة في صفوف الأهلي، والطموح والرغبة في المفاجأة من جانب سيراميكا كليوباترا.