جارية الان مبارة الاهلي وسيراميكا 0-0 شاهد لحظة بلحظة بث مباشر دون تقطيع 

أحمد جودة - القاهرة - تقد بوابة دوت الخليج خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025 لايف وبجودة عالية، حيث يترقب عشاق القلعة الحمراء اللقاء الذي يسعى فيه الأهلي للصعود إلى نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا قبل السوبر



التقى الفريقان في 13 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 11 منها، وتعادل الفريقان في مباراتين، بينما لم يحقق سيراميكا أي فوز على المارد الأحمر. وسجل الأهلي 29 هدفًا في مرمى سيراميكا، مقابل 7 أهداف استقبلها في شباكه.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2025



تنطلق المباراة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

أون تايم سبورتس 1، مع استوديو تحليلي يضم أبرز نجوم التحليل في مصر

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه – أليو ديانج

الهجوم: زيزو – أشرف بن شرقي – جراديشار

التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل – رجب نبيل – جاستس أرسر – محمد صادق

خط الوسط: عمرو السولية – أحمد بلحاج – كريم نيدفيد

الهجوم: فخري لاكاي – مروان عثمان – إسلام عيسى

قائمة المتوجين بلقب السوبر المصري

الأهلي: 15 لقب – الأكثر تتويجًا

الزمالك: 4 ألقاب – المركز الثاني

حرس الحدود: لقبين

طلائع الجيش والمقاولون العرب: لقب واحد لكل منهما

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، أحمد هاني، جاستيس آرثر.

خط الوسط: مروان أوتاكا، أحمد بلحاج، عمرو السولية.

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، أيمن موكا.

بطولة كأس السوبر المصري 2025



تقام البطولة هذا العام بمشاركة أربعة أندية: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل الكأس)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المنتصر من مواجهة الزمالك وبيراميدز في النهائي يوم 9 نوفمبر 2025 على نفس الملعب.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 5 مساءً – ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب آل نهيان.

مباراة تحديد المركز الثالث: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 3:45 عصرًا – ملعب آل نهيان.

النهائي: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.