نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم بوابة “دوت الخليج الإلكترونية" البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في واحدة من أقوى مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري موسم 2025، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب المباراة لمتابعة مواجهة مثيرة بين فريقين يملكان الطموح ذاته في الوصول إلى النهائي.

وتأتي المباراة ضمن النسخة رقم 23 من البطولة التي تُقام بنظام الأربعة فرق، وتعتبر مواجهة الزمالك وبيراميدز من أبرز اللقاءات المنتظرة نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين خلال السنوات الأخيرة في المسابقات المحلية.

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن التأهل إلى المباراة النهائية في أول اختبار رسمي للمدير الفني المؤقت أحمد عبدالرؤوف الذي يقود الفريق بعد سلسلة من التغييرات الفنية خلال الفترة الماضية.

ويعول الفريق الأبيض على خبرته الكبيرة في البطولات المحلية، وعلى نجومه وعلى رأسهم النجم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، الذي أصبح أحد الأوراق الرابحة داخل صفوف الفريق.

طموحات الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة السوبر المصري



الزمالك يدخل المباراة بدافع كبير لتحقيق الفوز والعبور نحو النهائي، مستفيدًا من تاريخه العريق في البطولات الكبرى، إضافة إلى الروح العالية التي يعيشها الفريق رغم الظروف الفنية والإدارية الأخيرة.

ويأمل الجمهور في ظهور قوي يليق باسم النادي وتاريخه، خاصة وأن البطولة تُعد فرصة مهمة لتعويض إخفاقات الموسم السابق.

أما بيراميدز، فيسعى إلى تأكيد مكانته كأحد الأندية المنافسة بقوة على البطولات المحلية، حيث قدم أداءً ثابتًا وقويًا خلال الفترة الماضية، ويمتلك مجموعة من اللاعبين البارزين الذين يستطيعون صناعة الفارق في المباريات الكبيرة.

ويطمح الفريق في تحقيق فوز تاريخي على الزمالك وبلوغ النهائي في محاولة جادة لاقتناص أول لقب له في كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2025



تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين واليمن والأردن وسوريا، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، لتناسب الجماهير في مختلف الدول العربية.

وتحظى المباراة بمتابعة كبيرة نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في خطف بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي تُقام في نصف النهائي الآخر.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

ستُنقل المباراة مباشرة عبر موقع الوسيلة نيوز الذي سيقدم البث المباشر قبل انطلاق صافرة البداية، مع تحديث البث طوال المباراة لضمان أفضل جودة متابعة للجماهير.

وتأتي خدمة البث المباشر لتلبية رغبة المشجعين في متابعة اللقاء دون انقطاع، خصوصًا أن المباراة تُعد قمة حقيقية بين فريقين يمتلكان كل مقومات صناعة مباراة مثيرة وقوية.