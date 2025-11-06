نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري بجودة عالية ودون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم بثًا مباشرًا عالي الجودة لمباراة الزمالك وبيراميدز التي تُقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وهي البطولة التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر بمشاركة أربعة أندية هي الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا.

وتأتي مواجهة اليوم كواحدة من أقوى مباريات البطولة نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ المواجهات بينهما في السنوات الأخيرة، إضافة إلى رغبة كل فريق في حجز بطاقة التأهل لنهائي السوبر.

وتقام المباراة على ملعب استاد آل نهيان في توقيت هام ينتظره عشاق القلعة البيضاء وجماهير بيراميدز داخل مصر وخارجها، حيث يسعى الزمالك إلى الظهور بصورة قوية تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت، بينما يطمح بيراميدز إلى استغلال عناصر قوته من أجل تحقيق إنجاز جديد في تاريخ مشاركاته ببطولة السوبر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، في موعد يتناسب مع الجماهير في مختلف الدول العربية، بينما تنطلق المباراة في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وفي 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويترقب عشاق كرة القدم العربية هذه المواجهة الحاسمة التي ستحدد هوية أحد طرفي نهائي كأس السوبر المصري، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة مع المنتصر من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر عدد من القنوات المفتوحة والمجانية، أبرزها قناة أون سبورت 1، وقناة AD Sports HD 1، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر «يوتيوب» من خلال الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، مما يُتيح للجماهير متابعة المباراة بسهولة ودون تقطيع عبر منصات متعددة.

قائمة الزمالك في كأس السوبر المصري 2025

يخوض الزمالك البطولة بقائمة قوية تضم ثلاثي حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.

وفي خط الدفاع يتواجد عمر جابر، بارون أوشينج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، أحمد فتوح، محمود بنتايج.

أما خط الوسط فيضم أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود جهاد، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، عبد الله السعيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان بيزيرا؛ ويقود خط الهجوم الثلاثي عدي الدباغ، سيف الجزيري، عمرو ناصر.

قائمة بيراميدز في السوبر المصري 2025

يدخل بيراميدز المباراة بقائمة تضم أحمد الشناوي، شريف إكرامي، محمود جاد، زياد هيثم في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع يتواجد محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، علي جبر، طارق علاء، كريم حافظ، محمد حمدي.

أما خط الوسط فيضم عبد الرحمن مجدي، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، بلاتي توريه، مصطفى فتحي، محمد رضا بوبو. وفي خط الهجوم يتواجد فيستون ماييلي، مروان حمدي، دودو الجباس، يوسف أوباما.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة اليوم

شهدت الملاعب المصرية 23 مواجهة بين الزمالك وبيراميدز، بما في ذلك 4 مواجهات حين كان الأخير يُعرف باسم الأسيوطي سبورت.

لعب الفريقان 18 مباراة في الدوري المصري، و4 مباريات في كأس مصر، بالإضافة إلى مواجهة واحدة في كأس السوبر.

تفوق الزمالك في معظم المواجهات بواقع 10 انتصارات، بينما حقق بيراميدز الفوز في 3 مباريات فقط، وحسم التعادل 10 مواجهات.

وكانت أبرز المواجهات بينهما في نصف نهائي السوبر بالموسم الماضي، عندما حسم الزمالك التأهل بركلات الترجيح.

وتم تسجيل 85 هدفًا خلال مواجهات الفريقين عبر السنوات، في حين جاءت 13 مباراة بفوز الزمالك، و4 بفوز بيراميدز، و6 بالتعادل.

طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف حكمًا للساحة، يعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى مساعدين، بينما يتولى حسام عزب مهمة حكم الفيديو، ويعاونه شريف عبد الله، لضمان أعلى مستوى من العدالة التحكيمية في مباراة بحجم هذه المواجهة.