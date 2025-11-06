نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر إكس تويتر.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز، اليوم الخميس 6/11/2025 الساعة 7:30 مساءً في نصف نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي
بث مباشر إكس تويتر.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز، اليوم الخميس 6/11/2025 الساعة 7:30 مساءً في نصف نهائي كأس السوبر المصري، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية مساء اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 نحو استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الزمالك Zamalek مع بيراميدز Pyramids في مواجهة نارية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025.
اللقاء يجمع بين القوة والتاريخ، إذ يسعى الفارس الأبيض لاستعادة هيبته بعد خسارة النسخة الماضية أمام الأهلي، بينما يدخل بيراميدز اللقاء بطموح حجز بطاقة التأهل للنهائي وتحقيق إنجاز جديد في تاريخه الكروي.