نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري| مروان عثمان يعادل الكفة لسيراميكا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام في التوقيت الحالي مباراة فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، وذلك على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

نجح اللاعب محمود حسن تريزيجية، في إحراز الهدف الأول لفريق الأهلي، وذلك مع الدقيقة 19، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب أحمد مصطفى زيزو، سجلها برأسه اللاعب محمود حسن تريزيجية.

تمكن اللاعب مروان عثمان من تسجيل هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا مع الدقيقة 41 من أحداث شوط المباراة الأول، بعد تمريرة في عمق دفاعات الأهلي وضعها اللاعب مروان عثمان من فوق الحارس محمد الشناوي.

انطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والتي تذاع عبر قناة أون سبورت 2، كذلك قناة أبوظبي الرياضية.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

يذكر أن الفائز من مباراة فريق الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، والتي ستقام في التاسع من شهر نوفمبر الجاري.



— ADSportsTV (@ADSportsTV)