نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف:"حققنا فوزًا مهمًا كنا بحاجة له، كان من ااممكن أن نسجل أكثر من هدف في نهاية المباراة، والحمد لله على المكسب".

وتابع:"لا يوجد فارق في النادي الأهلي بين لاعب يُشارك أو على دكة البدلاء أو خارج المباراة".

وعن آخر تطورات برنامجه العلاجي قال:"سأخوض فترة تأهيل خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجي العلاجي من الإصابة التي أعاني منها".

وأشار:"نحتاج لهذه البطولة في هذا التوقيت، الجميع في حالة تركيز لكي نفوز بها، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا".

وأكمل:"التنظيم في الإمارات رائع للغاية، ونادي العين بيتي وملعبي وشهد تألقتي وسعيد بتواجدي في العين".

وأتم حديثه:"إحنا النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في النهائي ونحقق اللقب".

