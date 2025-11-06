الرياضة

حسين الشحات يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

0 نشر
0 تبليغ

حسين الشحات يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يعلق على تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه اليوم على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف:"حققنا فوزًا مهمًا كنا بحاجة له، كان من ااممكن أن نسجل أكثر من هدف في نهاية المباراة، والحمد لله على المكسب".

وتابع:"لا يوجد فارق في النادي الأهلي بين لاعب يُشارك أو على دكة البدلاء أو خارج المباراة".

وعن آخر تطورات برنامجه العلاجي قال:"سأخوض فترة تأهيل خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجي العلاجي من الإصابة التي أعاني منها".

وأشار:"نحتاج لهذه البطولة في هذا التوقيت، الجميع في حالة تركيز لكي نفوز بها، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا".

وأكمل:"التنظيم في الإمارات رائع للغاية، ونادي العين بيتي وملعبي وشهد تألقتي وسعيد بتواجدي في العين".

وأتم حديثه:"إحنا النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في النهائي ونحقق اللقب".
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا