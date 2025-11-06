الرياضة

عاجل.. تصريحات توروب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

أحمد جودة - القاهرة - أكد ييس توروب المدير الفني للأهلي، على أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"مبروك لجماهير النادي الفوز الغالي والتأهل للنهائي".

وتابع:"لدينا هدف واحد وهو المباراة النهائية، سيطرنا على مجريات المباراة وأضعنا فرصًا عديدة".

وواصل:"خضنا مباراة أمام خصم صعب ومبروك للأهلي وجماهيره، الخطوة المقبلة المباراة النهائية".

وزاد:"هذا أفضل أداء قدمناه من تولي المهمة متفق مع هذا الرأي".

وأشار:"لست متفق بأن هناك مشاكل في الدفاع رغم تلقي الفريق هدفًا، دفاعنا كان متماسك وكنا الأفضل طوال الـ90 دقيقة".

وأوضح:" اطلعت على الجزء البدني، ونعمل على تطويره من مباراة إلى آخرى".

وأكمل:"الأهداف والانتصارات تمنح الثقة للاعبين؛ واليوم سجلنا هدفين، ولو لم نصنع فرص لن نسجل".

وأكمل:"اللاعبون يبذلوا جهدًا كبيرًا، في المباريات ونحاول تسجيل أكبر جزء من الأهداف".

وأتم:"اليوم وجدت تضحية من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وأشكرهم على ذلك".
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

