نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات توروب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد ييس توروب المدير الفني للأهلي، على أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"مبروك لجماهير النادي الفوز الغالي والتأهل للنهائي".
وتابع:"لدينا هدف واحد وهو المباراة النهائية، سيطرنا على مجريات المباراة وأضعنا فرصًا عديدة".
وواصل:"خضنا مباراة أمام خصم صعب ومبروك للأهلي وجماهيره، الخطوة المقبلة المباراة النهائية".
وزاد:"هذا أفضل أداء قدمناه من تولي المهمة متفق مع هذا الرأي".
وأشار:"لست متفق بأن هناك مشاكل في الدفاع رغم تلقي الفريق هدفًا، دفاعنا كان متماسك وكنا الأفضل طوال الـ90 دقيقة".
وأوضح:" اطلعت على الجزء البدني، ونعمل على تطويره من مباراة إلى آخرى".
وأكمل:"الأهداف والانتصارات تمنح الثقة للاعبين؛ واليوم سجلنا هدفين، ولو لم نصنع فرص لن نسجل".
وأكمل:"اللاعبون يبذلوا جهدًا كبيرًا، في المباريات ونحاول تسجيل أكبر جزء من الأهداف".
وأتم:"اليوم وجدت تضحية من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وأشكرهم على ذلك".