نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن.. البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، في لقاء يقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك الزمالك في البطولة بصفته بطل كأس مصر للموسم الماضي، بينما حصل بيراميدز على بطاقة الدعوة الذهبية بصفته وصيف الدوري المصري الممتاز، ليكون أمام فرصة قوية للتأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة الأهلي، الذي حسم بطاقة العبور الأولى بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، على ملعب هزاع بن زايد، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة والبث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز

يُنقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، المالكة الحصرية لحقوق بث البطولة، إلى جانب قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز عبر المواقع الرياضية الرسمية ومنصات البث التابعة للقنوات الناقلة.

طريق الفريقين

الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استقرار نسبي في الأداء تحت قيادة مديره الفني الجديد، ويطمح لتحقيق اللقب لتعويض جماهيره عن إخفاقات الموسم الماضي.

بينما بيراميدز يسعى لتأكيد جدارته بعد موسم قوي في الدوري، ويدخل اللقاء بطموح تحقيق أول لقب كبير في تاريخه.