بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش الزمالك وبيراميدز من غير اشتراك؟

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الخميس إلى ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تُقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2025.

وتأتي المباراة في أجواء جماهيرية كبيرة، بعد أن حجز الأهلي مقعده في نهائي البطولة عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، في انتظار الفائز من مواجهة اليوم لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام:

07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

ويُقدَّم الاستوديو التحليلي عبر شبكة قنوات أون سبورت، من تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، ويستضيف الثنائي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعماد متعب نجم الأهلي الأسبق، فيما يتولى التعليق على اللقاء صوتيًا المعلق الرياضي عصام عبده.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي / محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأبيض في استعادة التوازن بعد فترة من التذبذب في الأداء، معتمدًا على خبرات اللاعبين الكبار في خطي الدفاع والهجوم لحسم اللقاء مبكرًا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط الدفاعي: مهند لاشين – وليد الكرتي.

خط الوسط الهجومي: إيفرتون – محمود زلاكة – مصطفى زيكو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

ويدخل بيراميدز اللقاء بطموح كبير لتحقيق أول ألقابه المحلية، معتمدًا على القوة الهجومية المتمثلة في زيكو ومايلي، والدعم من خط الوسط بقيادة الكرتي.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل المباراة مباشرة عبر قناتي OnTime Sports HD وأبوظبي الرياضية، بتغطية مميزة وتحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء.